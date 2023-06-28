Liderlerin bayram programı belli oldu!

Liderlerin Kurban Bayramı programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramı ailesi ile birlikte geçirecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ankara dışında olacak. MHP Lideri Bahçeli ise geleneği bozmayacak...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programı belli oldu. Erdoğan, Kurban Bayramını ailesi ile birlikte Ankara dışında geçirecek.

TRTHaber'deki habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ankara dışında olacak. Bayramı ailesi ile birlikte geçirecek.

Bahçeli ve Akşener bayramda Ankara'da olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geleneği bozmayacak. Bayramı Ankara’da karşılayacak. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramda Ankara’da ailesi ile olacak.