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Kurban eti hemen yenir mi, beklemek gerekir mi? Kurban eti kesildikten kaç saat sonra yenir?

Kurban eti hemen yenir mi, beklemek gerekir mi? Kurban eti kesildikten kaç saat sonra yenir?

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle evlere kilolarca kurban eti girdi. Birçok kişi kurbanın kesildiği aynı gün kurban eti yemek istese de uzmanlar bu konuda uyarıyor. Peki, kurban eti ne zaman yenir? Kesildikten hemen sonra kurban eti yenir mi? İşte, detaylar...

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Kurban Bayramı'nın başlamasıyla beraber evlerde kurban etini pişirme ve saklama telaşı başladı; bu sebeple birçok kişi kurban etinin ne zaman yeneceğine dair araştırma yapıyor. Peki, kurban eti kesildikten kaç saat sonra yenir? İşte, detaylar...

Kurban eti ne zaman yenir?

Kurban kesildikten sonra etleri hemen tüketilmemelidir. Öncelikle, etin sıcaklığını düşürmek için 4-5 saat serin bir yerde bekletilmesi gerekiyor. Bu sayede etler yumuşar ve yemeğe hazır hale gelir. 

Kurban eti kaç sonra yenir? 

Bununla beraber, uzmanlar kurban etinin 24 saat dinlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Dinlenen etlerin pişirilmesi daha kolay olur ve ete lezzete katar.

Kurban etini uzun süre saklamak istiyorsanız muhakkak buzluğa koymalısınız. Et, buzdolabında 5-6 gün saklanabilirken, buzluğa konulduğu takdirde 6-8 ay arasında muhafaza edilebilir.

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