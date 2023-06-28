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Dünya Bankası'ndan Türkiye'deki depremzede işletmelere 450 milyon dolarlık destek!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dünya Bankası'ndan Türkiye'deki depremzede işletmelere 450 milyon dolarlık destek!

 Dünya Bankası, Türkiye’nin güneydoğusunda 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin kapanmasını önlemek ve istihdamlarını korumalarına yardımcı olmak için 450 milyon dolarlık projesini duyurdu.

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Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İyileştirme Projesi"nin amacının söz konusu işletmelerin faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak ve sürdürülebilir bir şekilde büyümelerini desteklemek olduğu kaydedildi.

Projenin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantörlüğünde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından uygulanacağı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, "Proje, mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin üzerindeki likidite baskılarını hafifletmeyi, faaliyetlerini yeniden başlatmalarına ve işçileri yeniden işe alarak veya depremden etkilenen bölgeyi terk eden işçilerin yerine yenilerini işe alarak istihdamlarını kademeli olarak deprem öncesi seviyelere çıkarmalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir." ifadeleri kullanıldı.


Performansa dayalı geri ödemeli finansman, bir yıllık bir başvuru turu süresince "ilk gelen alır" esasına göre veya fonlar tamamen kullandırılıncaya kadar kullanıma sunulacak.

Daha kırılgan grupları desteklemek için, toplam geri ödemeli finansman kaynaklarının yüzde 10'u özel olarak kadınların sahip olduğu veya yönettiği işletmelere tahsis edilecek.​​​​​​​

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