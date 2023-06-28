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Anne, baba, kardeş, akrabaya kurban eti verilir mi? Diyanet cevabı

Anne, baba, kardeş, akrabaya kurban eti verilir mi? Diyanet cevabı

Mübarek Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte tüm İslam alemini bayram heyecanı sardı. Yılın ikinci bayramı olan ve Zilhicce ayının 10. gününde eda edilen Kurban Bayramı'nda, kurbanlık kriterine uyan hayvanlar İslami koşullara uygun kesilmesinin ardından etleri dağıtılır. Peki kurbanlık et kime verilir, kime verilmez? İşte Diyanet yorumuyla tüm merak edilenler...

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Kurban Bayramı öncesinde kurban etinin dağıtımı, pay edilmesi ve kimlere verilip nasıl değerlendirileceği konularına açıklık getiren Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Kurban eti kimlere verilmez?' sorusunu da yanıtladı. Allah katında kesilen kurbanların maddi durumu yetersiz olan kişilere dağıtılması esasına dayanan kurban etleri hakkında arama motorlarında araştırılan 'Anne, baba, kardeş, akrabaya kurban eti verilir mi?' 

Anne baba kardeşe kurban eti verilir mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?' sorusuna şu şekilde cevap vermektedir:

"Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me'âni'l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur. Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû', VIII, 413)."

Bu durumda, kurban eti anneye, babaya, kardeşlere ve akrabalara verilebilir.

İslami açıdan kurban etleri öncelikle yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere verilmelidir. Kurbanlık hayvanın derisi veya kemikleri kişiye gelir kazandıracak ise bu durum caiz değildir. Kurban etinin ve derisi gibi diğer kısımlarının hayır kurumlarına ve ihtiyaç sahiplerine verilmesi dinen uygundur.

Öte yandan kurban eti, cinsiyet, ırk, din, dil gözetmeksizin tüm insanlara pay edilebilir. Kur'an'da konuya ilişkin şöyle buyurulmuştur:

"Biz kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin hakkınızda Allah'ın dininin şeâirinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Onlar boğazlanmak üzere saf halinde dururken onları kestiğiniz zaman Allah'ın adını anın! Yanı üstü yere yıkılınca da onlardan hem siz yiyin, hem kanaat gösterip istemeyene, hem de fakirlere yedirin. İşte şükredesiniz diye böylece onları sizin emrinize verdik." (Hacc, 22/36)

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