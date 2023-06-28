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Bayram sabahı acı kaza! Anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti

Bayram sabahı acı kaza! Anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti

MERSİN'de sulama kanalına devrilen araçtaki anne, baba ve 8 yaşındaki oğulları öldü.

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 Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hacı Yoldaş idaresindeki otomobil sulama kanalına devrildi.

Ekipler, sürücü Hacı Yoldaş (36) ve eşi Fesla Yoldaş'ın (40) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerce araçtan yaralı olarak çıkarılan Muhammed Enes Yoldaş (8) ve kendi imkanıyla kurtulan Ahmet Eren Yoldaş (10), ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı çocuklardan 8 yaşındaki Muhammed Enes Yoldaş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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