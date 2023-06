Yalancı kavurma tarifi, sert olmaması için içine bunu koyun

Yalancı kavurma tarifiyle Kurban Bayramı sofralarının açık ara kraliçesi siz olun. Kavurma yapmak zor iş! Kavurmam çiğ kaldı, çok pişti sert oldu riskine son veren yalancı kavurma tarifi mis gibi, lokum gibi kavurma yapmanızı sağlayacak. Üstelik kimse kavurmayı nasıl yaptığını anlamayacak, herkes tarifinizi isteyecek. İşte yalancı kavurma tarifinin detayları ve ipuçları...

Kurban Bayramı sofralarının vazgeçilmezi kavurmanın zamanı geldi. Kurban Bayramı'nda yemekli misafir ağırlayacakların sofrasında kavurma olmazsa olmaz. Hele ki kurban kesmişseniz. Ancak kavurma yapmak zor iş. Kıvamını ve lezzetini tutturmak zor. Çoğu kez yanmasın diye ocaktan aldığımız kavurmada etler çiğ kalırken, iyice pişkin diye uzun uzun ocakta bıraktığımızda hızla kuruyan ve sertleşen kavurmayı kalabalık sofralar için hazırlamak büyük risk. Bizim sizin için hazırladığmız yalancı kavurma tarifiyle yüzde 100 lokum gibi kavurmayı sofraya koyacaksınız. Herkes sizden yalancı kavurma tarifinizi isteyecek. Yalancı kavurma tarifiyle Kurban Bayramı sofralarının kraliçesi siz olacaksınız. Hadi gelin yalancı kavurma tarifinin detaylarına ve püf noktalarına birlikte bakalım...

Kavurma eti seçerken yağsız et almaktan kaçının. Kavurmaya lezzet verenin hayvansal yağ olduğunu unutmayın. Bu nedenle kavurmalık etinizin mutlaka bir miktar yağlı olduğundan emin olun. Hatta size bir tavsiye. Etin yanına biraz da kuyruk yağı satın alın. Nedenini tarifin ilerleyen bölümlerinde göreceksiniz.

Yalancı kavurma tarifinde kullanacağınızı etin tüm sinirlerinin alınmış olduğundan emin olun. Kavurmada sinirli et asla pişmez. Eğer çok sinirli bir et alırsanız muhtemelen istediğiniz yumuşak kıvamı yakalayamazsınız. Bu nedenle sinirlerin etten iyice temizlenmiş olması önemli. Eğer bu işi kasabınıza yaptırabiliyorsanız ne ala. Ancak evde kendiniz etteki sinirleri ayıracaksınız keskin bir et bıçağınızın olduğundan emin olun. Ette çekince uzayan beyaz bölgelerin sinir olduğunu bilin ve buraları özellikle temizleyin.

Lokum gibi, ağızda dağılan, bir yiyenin bir daha isteyeceği yalancı kavurma tarifine başlıyoruz. İşte önce etleri dolaptan çıkarıp bir süre oda sıcaklığına yaklaşmaları için bekliyoruz. Malum mevsim yaz. Etleri uzun süre dolap dışında tutmak tehlikeli. Buradaki sınır etteki buzdolabı soğunun geçmesi. Çünkü etleri dolaptan çıkardığımız gibi tencereye atarsak yeterince yumuşak pişmelerini sağlayamayız. Tahmini 15-20 dakika dışarıda kalmaları yeter.

Yalancı kavurmayı pişirmeye başlıyoruz. Uygun tava yada tencereyi ocağa koyalım. Etleri içine atalım. İçine etin kendi yağlarını ve az bir miktar kuyruk yağını atalım. Bir kaç tur renkleri değişene dek çevirelim. Suyunu bırakmaya başladığında kapağını kapatalım. Tencerenizin kapağının cam olması bu aşamada işleri çok kolaylaştırır. Çünkü gözümüzün ette olması şart.

Yalancı kavurma tarifi yaparken kenarda hep kaynayan bir suyunuzun olduğundan emin olun. Suyun mutlaka kaynar halde olması bu tarif için önemli.

Ocaktaki etten gözünüzü ayırmayın. Etin yağının erimesi ve suyunu bırakması, hatta biraz köpük köpük kabarması işlerin yolunda olduğunun bir göstergesi. Bu aşamada yavaş yavaş etin suyunun çekileceği bilin. Çekilme başlayınca ve tencerinin dibinde sadece yağ ve et kaldığında bir kaç tur karıştırın. Ardından etlerin üzerini az miktar geçecek kadar kaynar su ekleyin. Bu aşamada etin tuzunu da ekleyebilirsiniz. Miktar ağzınızın tadına bağlı.

Gözünüz etlerde olmaya devam etsin. Arada 1-2 tur karıştırın ve tekrara kapağı kapatın. Etin suyu çekilince ve tencereden cızıltı gelmeye başlayınca etinizin pişme derecesini kontrol edin. Eğer yumuşamış ve lezzetli olmuşsa bir sonraki başlıktaki aşamaya geçin. Eğer halen sert ve daha fazla pişmeye ihtiyacı varsa yine kaynar su ekleyin. Miktarı yine etlerin hafif üzerine çıkacağı kadar olsun. Bu aşamada tuzunu kontrol edin. Suyun eklenmesiyle tuzu az ise ekleme yapın.

Etiniz pişti. Kıvamı lokum, lezzeti şahane. Şimdiki aşama ise yalancı kavurmaya orijinal kavurma görüntüsü verip onu süslemekte. Etin suyunun tamamen çekildiğinden emin olduktan sonra tencereye yağ ekleyin. Burada hangi yağı kullanacağınız size kalmış. Ama bizim önerimiz biraz ayçiçek yağı biraz da kuyruk yağı kullanmanız. Ayçiçek yağı kavurmayı parlatacak, kuyruk yağı ise lezzetine lezzet katacak. Yağı ekledikten sonra etlerinizi onları fazla hırpalamadan kavurmaya başlayın. Bu aşamada kullandığınız teflon yada granik tencere etlerin şeklinin bozulmasını engelleyecek. Küp, küp kavurma olarak kalmalarını sağlayacak. Kavurma süresi etin miktarına göre değişir. Buradaki amaç etin biraz kararmasını ve haşlanmış et görüntüsünden kurtularak kavurma halini almasını sağlamak. Etinizin zaten piştiğini unutmayın. Bu aşamada eti fazla karartmamak önemli. Yağ miktarına gelince eğer kavurmayı çok yağlı seviyorsanız yağın miktarını kendi ağız tadınıza göre ayarlayın yada az yağlı olsun istiyorsanız. Unutmayın! Etiniz zaten pişti. Teflon yada granit tencereyle yapışmayı önleyeceğinizden çok fazla yağa ihtiyacınız olmayacak. Burada tercih sizin damak tadınıza kalmış.

Kavurmanın yanına sunum şıklığı yaratmak için küp küp kesilmiş patates kızatmaları koyabilirsiniz. Aynı zamanda acı yeşil biber kızartması da sunuma şıklık kazandırır. Aynı zamanda ev yapımı lavaş yada yufka ekmekler de menüye eklenebilir.

Şimdiden afiyet olsun.