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Ali Babacan duyurdu! DEVA Partisi kurucusu Mehmet Şanver hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ali Babacan duyurdu! DEVA Partisi kurucusu Mehmet Şanver hayatını kaybetti

Emekli Korgeneral ve DEVA Partisi kurucusu Mehmet Şanver, 66 yaşında hayatını kaybetti.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Şanver'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Çok üzgün olduğunu belirten Babacan, "Onda vatanperverliğin ve demokratlığın ayrılmazlığını gördük. Ailesinin, sevenlerinin ve hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Şanver'in cenazesi, yarın öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

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