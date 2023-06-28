Düdüklüde yumuşacık et kavurma tarifi! Lokum tadında püf noktası bunu yapın

"Benim pişirdiğim kavurma bir türlü istediğim gibi olmuyor" diyenler buraya! Düdüklü tencereden yardım alarak yumuşacık, lokum tadında pişireceğiniz etlere siz bile şaşıracaksınız. İşte lokum gibi pişmiş kavurma tarifi, malzemeleri ve yapılışı..

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Düdüklüde et kavurma tairif nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Yemekleri kendi buharı ile pişirmenin yanı sıra daha hızlı pişirmeyi sağlayan düdüklü tencerenizde lokum gibi kavurma et pişirmeye ne dersiniz? Yumuşaklığı ile ağzınıda dağılacak bu enfes lezzetin püf noktasına gelin birlikte bakalım. İşte tarifi ve yapılışı....

1 gram dana kuşbaşı eti

1 adet soğan (doğranmış)

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kekik

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 litre su (5 su bardağı)

Düdüklü tencerede yağları eritin. İyice ısındıktan sonra kuşbaşı etleri düdüklüye alın ve mühürleyin.

Etler suyunu salıp çekene kadar kavurun. Etler suyunu çektikten sonra soğan ve sarımsağı ekleyin.

Son olarak baharat, tuz ve suyunu da ekleyip düdüklünün kapağını kapatın.

20 dakika orta ateşte, 30 dakika da kısık ateşte pişirin. Yumuşacık etleriniz hazır. Afiyet olsun.