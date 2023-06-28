Canan Kaftancıoğlu'ndan, Ekrem İmamoğlu'na olay sözler! "İmamoğlu profilinde birisi..."

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki genel başkanlık savaşı kızışırken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da devreye girdi. İmamoğlu ile kavgalı olan Kaftancıoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı." dedi.

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CHP'de 'değişim' kavgası şiddetleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik daha önce kapalı kapılar ardında 'aşağılayıcı' ifadeler kullanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bu kez kamuoyu önünde aynı tavrını sürdürdü. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır koyan Kaftancıoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı" dedi.

Korkunç derecede karşısındayım....

Sözcü Gazetesi'ne röportaj veren Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'na övgüler yağdırırken, kavgalı olduğu bilinen Ekrem İmamoğlu'nu hedefe koydu. "Kemal Kılıçdaroğlu'na bugünlerde 'gitmeli, bırakmalı' diye bence yakışmayacak bir şekilde itibarsızlaştırılıyor, bunun korkunç karşısında olduğumu bir kez daha söylemek isterim" diyen Kaftancıoğlu, tarafını açıkça belli etti.

İmamoğlu profilinde biri aday olamazdı

Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olmasa kendisinin İl Başkanlığı görevinde olmayacağı örneğini veren Kaftancıoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı. O zaman da mesela "sağcıydı" derlerdi, eş dost, tanıdık, il başkanı, yakını kim ise getirir onu belediye başkan adayı yaparlardı." ifadelerini kullandı.