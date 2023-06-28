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Kurban eti kesildikten sonra hemen yenir mi? Kaç saat bekletilmeli?

Kurban eti kesildikten sonra hemen yenir mi? Kaç saat bekletilmeli?

Kurban kesen ya da yakınlarından kurban eti alan vatandaşlar kurban etinin nasıl saklanacağını araştırıyor. Kurban bayramında dağıtılan etlerin ne zaman tüketileceği en çok merak edilen konulardan biri.

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Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesecek olanlar internette "kurban eti kesilir kesilmez ilk gün, hemen yenir mi? Kurban eti kesildikten ne zaman, kaç saat sonra yenir?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, kurban eti kesilir kesilmez ilk gün, hemen yenir mi? Kurban eti kesildikten ne zaman, kaç saat sonra yenir?

Uzmanlar, kurban etinin kanının süzülmesi için bir süre beklenmesi hemen kıyma çektirilmemesi gerektiğini belirtiyor. Poşetle gelen etin bir tencere ya da kabın içerisine yerleştirilmesi ardından 3-4 saat buzdolabında dinlendirilmesi öneriliyor.

Uzmanlar, kıyma çektirmeden önce etin buzdolabında 2 gün dinlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Kısaca eti iki gün buzdolabında dinlendirdikten sonra kıyma çektirmeniz daha sağlıklı olacaktır.

Dinlendirilen eti dilediğiniz gibi kuşbaşı, parça et veya kıyma olarak muhafaza edebilirsiniz. Kurban eti kıyma olarak çektirildikten sonra köfte yapılıp buzlukta saklanabilir veya yemeklik pay edilerek yine dondurucuda saklanabilir.

Kurban eti nasıl paketlenir?

Kurban etini temiz bıçak ile küçük parçalara ayırın. İdeal boyutlar kuşbaşı ölçüsüdür. Ayrıca kasaptan çektirerek kıyma haline de getirebilirsiniz. Buzdolabı poşeti kullanılacaksa, hava almadığından emin olmanız gerekir. Hava almamasını garantilemek için kilitli poşetler daha verimlidir.

Poşet tamamen doldurulursa, etin her tarafı eşit donmayacaktır. Bu nedenle poşetler orta boyutlarda doldurulmalı, ağız kısmında boşluk bırakılmalıdır.

Kurban eti kaç kişiye dağıtılır?

Kurban etinin dağıtılmadan önce eşit parçalara ayrılması gerekmektedir. Bunun için tartı yardımı almak doğru olacaktır.

Kurbanın sakatatı da dahil olmak üzere yenilebilen tüm bölgelerinin paylaşılması gerekmektedir. Tartılmadan bölüşmek ve helâlleşmek caiz olmamaktadır, faiz olmaktadır. Yedi kişiden dört tanesine et ile beraber bir tane bacak, beşinci kişiye et ile beraber derisi, altıncı kişiye et ile beraber başı verilir ise, tartmadan paylaşmak o halde caiz sayılmaktadır.

Kurbanın mevcut etinin eşit olacak şekilde tartılmasının ardından, paylaşmak amacı ile kur'a çekmek daha iyi bir seçenek olacaktır. Bir malı, ortakların arasında bölüştürebilmek için kur'a çekmek tamamen caizdir ve aynı zamanda da sünnettir.

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