Bayram günü dehşete düşüren olay! Tatlıcıda 'platonik aşk' cinayeti

ADANA’da bir tatlıcıda çalışan Rıdvan Sebuktekin, aynı iş yerinde çalıştığı platonik aşık olduğu Sultan Erdoğan’ı tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesinde bulunan bir tatlıcıda sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, tatlıcıda çalışan Sultan Erdoğan (27) ve Rıdvan Sebuktekin (29) iş yerine geldi.

Nişanlı olduğu öğrenilen Sultan Erdoğan’a platonik aşk besleyen Rıdvan Sebuktekin, yanında getirdiği tabancayla henüz bilinmeyen bir nedenle dehşet saçtı. Tabancayla genç kadını vuran Sebuktekin, aynı silahla kendine de ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Rıdvan Sebuktekin ve Sultan Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.