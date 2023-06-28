BIST 5.759
DOLAR 26,05
EURO 28,50
ALTIN 1.599,25
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bayram günü dehşete düşüren olay! Tatlıcıda 'platonik aşk' cinayeti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bayram günü dehşete düşüren olay! Tatlıcıda 'platonik aşk' cinayeti

ADANA’da bir tatlıcıda çalışan Rıdvan Sebuktekin, aynı iş yerinde çalıştığı platonik aşık olduğu Sultan Erdoğan’ı tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesinde bulunan bir tatlıcıda sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, tatlıcıda çalışan Sultan Erdoğan (27) ve Rıdvan Sebuktekin (29) iş yerine geldi.

Nişanlı olduğu öğrenilen Sultan Erdoğan’a platonik aşk besleyen Rıdvan Sebuktekin, yanında getirdiği tabancayla henüz bilinmeyen bir nedenle dehşet saçtı. Tabancayla genç kadını vuran Sebuktekin, aynı silahla kendine de ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Rıdvan Sebuktekin ve Sultan Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.  Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yalancı kavurma tarifi, sert olmaması için içine bunu koyun
Yalancı kavurma tarifi, sert olmaması için içine bunu koyun
Tekirdağ'da bir kadın eşini öldürdü! İşte verilen ceza
Tekirdağ'da bir kadın eşini öldürdü! İşte verilen ceza
Düdüklüde yumuşacık et kavurma tarifi! Lokum tadında püf noktası bunu yapın
Düdüklüde yumuşacık et kavurma tarifi! Lokum tadında püf noktası bunu yapın
Ali Babacan duyurdu! DEVA Partisi kurucusu Mehmet Şanver hayatını kaybetti
Ali Babacan duyurdu! DEVA Partisi kurucusu Mehmet Şanver hayatını kaybetti
Kurban eti nasıl saklanır? Asırlık lezzet ustasından Kurban öncesi altın değerinde tavsiyeler
Kurban eti nasıl saklanır? Asırlık lezzet ustasından Kurban öncesi altın değerinde tavsiyeler
Fatih Altaylı: 10 milyonluk araca binen polis servetini uyuşturucudan mı yaptı?
Fatih Altaylı: 10 milyonluk araca binen polis servetini uyuşturucudan mı yaptı?
Bayramda ŞOK market açık mı? Bayramda ŞOK market çalışma saatleri
Bayramda ŞOK market açık mı? Bayramda ŞOK market çalışma saatleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Muğla'da kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Muğla'da kıldı
Migros bayramda açık mı 2023 Kurban bayramı Migros çalışma saatleri
Migros bayramda açık mı 2023 Kurban bayramı Migros çalışma saatleri
Kurban eti yıkanır mı kurban eti saklama yöntemleri
Kurban eti yıkanır mı kurban eti saklama yöntemleri
Samsun'da kurbanlık boğanın teptiği kişi ağır yaralandı
Samsun'da kurbanlık boğanın teptiği kişi ağır yaralandı
Kurbanlıkların sakatatları yenir mi nasıl hangi hayvanın sakatatı yenir?
Kurbanlıkların sakatatları yenir mi nasıl hangi hayvanın sakatatı yenir?