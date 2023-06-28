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Çok kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji illeri tek tek açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çok kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji illeri tek tek açıkladı

Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu yakasında yerel kuvvetli gök gürültülü yağış bekleniyor.

Akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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