Hakan Fidan'dan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya tepki

Başkent Stokholm'de Kur'an-ı Kerim yakma başvurusuna onay verilmesine tepki gösteren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum." dedi.

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NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını alması gereken İsveç'te skandallar bitmiyor.

Bugün de Kur'an-ı Kerime yönelik çirkin saldırı düzenlendi.

Ülkedeki güvenlik güçleri, Başkent Stokholm'de caminin önünde kutsal kitabı yakma eylemine izin verdi.

Bu durum nabızları bir kez daha yükseltti.

"İsveç’te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum"

Konuya ilişkin bir tepki de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi.

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Mübarek Kurban Bayramı’nın ilk gününde Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik İsveç’te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum!

#İslamkarşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez.

Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır.