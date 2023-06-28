İzmir Çeşme'ye tatilci akını! Nüfusu 1 milyonu aştı

İzmir Çeşme'ye tatilci akını sürüyor. Yerleşik nüfusu yaklaşık 50 bin olan ilçenin nüfusu bayramın birinci gününde 1 milyonu geçti.Abone ol
İzmir'in gözde tatil noktalarından olan Çeşme'de bayram yoğunluğu yaşanıyor.
Arife gününden itibaren ilçeye gelmeye başlayan tatilciler, bölgedeki otelleri yüzde 90 oranında doldurdu.
Yerleşik nüfusu yaklaşık 50 bin olan ilçenin nüfusu, bayramın birinci gününde 1 milyonu geçti.
Ilıca Plajı'ndaki yoğunluk da göze çarpıyor. 3 kilometrelik sahil şeridi hıncahınç doldu. Plajdaki kalabalık havadan görüntülendi.