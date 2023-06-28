BIST 5.759
DOLAR 26,02
EURO 28,40
ALTIN 1.599,45
HABER /  GÜNCEL

İzmir Çeşme'ye tatilci akını! Nüfusu 1 milyonu aştı

İzmir Çeşme'ye tatilci akını! Nüfusu 1 milyonu aştı

İzmir Çeşme'ye tatilci akını sürüyor. Yerleşik nüfusu yaklaşık 50 bin olan ilçenin nüfusu bayramın birinci gününde 1 milyonu geçti.

Abone ol

İzmir'in gözde tatil noktalarından olan Çeşme'de bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Arife gününden itibaren ilçeye gelmeye başlayan tatilciler, bölgedeki otelleri yüzde 90 oranında doldurdu.

Yerleşik nüfusu yaklaşık 50 bin olan ilçenin nüfusu, bayramın birinci gününde 1 milyonu geçti.

Ilıca Plajı'ndaki yoğunluk da göze çarpıyor. 3 kilometrelik sahil şeridi hıncahınç doldu. Plajdaki kalabalık havadan görüntülendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kılıçoğlu'ndan Kurban Bayramı tebriği
Kılıçoğlu'ndan Kurban Bayramı tebriği
Hakan Fidan'dan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya tepki
Hakan Fidan'dan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
Maserati'li polisin eşi konuştu! Özlem Üçgül'ün açıklamaları sonrası işin rengi değişti
Maserati'li polisin eşi konuştu! Özlem Üçgül'ün açıklamaları sonrası işin rengi değişti
Çok kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji illeri tek tek açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji illeri tek tek açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Gaziantep'te konuştu: Bayramdan hemen sonra başlayacağız
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Gaziantep'te konuştu: Bayramdan hemen sonra başlayacağız
Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonu ne zaman başlayacak?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 YKS sonuçları için tarih verdi
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 YKS sonuçları için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'la görüştü! İsveç'in NATO üyeliği...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'la görüştü! İsveç'in NATO üyeliği...
Son dakika haberi... İzmir'de özel eğitim uçağı düştü!
Son dakika haberi... İzmir'de özel eğitim uçağı düştü!
Kavurma tarifi ağızda dağılan kavurma nasıl yapılır lezzetli kavurma tarifi
Kavurma tarifi ağızda dağılan kavurma nasıl yapılır lezzetli kavurma tarifi
Canan Kaftancıoğlu'ndan, Ekrem İmamoğlu'na olay sözler! "İmamoğlu profilinde birisi..."
Canan Kaftancıoğlu'ndan, Ekrem İmamoğlu'na olay sözler! "İmamoğlu profilinde birisi..."