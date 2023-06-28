BIST 5.759
DOLAR 26,02
EURO 28,40
ALTIN 1.599,45
HABER /  DÜNYA

Portekiz'de işçiler, fiyat artışlarına karşı zam talebiyle gösteri yaptı

Portekiz'de işçiler, fiyat artışlarına karşı zam talebiyle gösteri yaptı

Portekiz'in en büyük işçi sendikalarından olan Portekiz İşçileri Genel Konfederasyonunun (CGPT) bugün kutlanan "Ulusal Mücadele Günü" dolayısıyla yaptığı çağrılar kapsamında, farklı sektörlerde greve gidilerek gösteriler yapıldı.

Abone ol

CGPT'ye bağlı olan ve aralarında Matutano, Lactogal, Nobre, Tiendas, Group Altica gibi önemli özel şirketlerin yanı sıra eczacılar, hemşireler, adliye memurları ve ulaştırma sektörü çalışanlarının da bulunduğu çok farklı sektörlerden işçiler, bugün iş bıraktı.

Eylemler kapsamında başta Lizbon ve Porto gibi büyük şehirler olmak üzere ülke genelinde 100'e yakın gösteri düzenlendi.

CGPT'den yapılan yazılı açıklamada, iktidardaki sol hükümetten, asgari ücrete (886 avro) en az yüzde 10 zam yapması ve fiyat artışlarına karşı yeni önlemler alınması istendi.

Hayat pahalılığının gerek kamu gerekse özel sektörde işçileri bunalttığı vurgulanan açıklamada, "İşçiyi her geçen gün daha da fazla yoksulluğa iten politikalara son verilip, ücretlerde ve emekli maaşlarında artış yapılmalıdır. Büyük ekonomik grupların çıkarlarına olan spekülasyonlara son verilmelidir. Temel ihtiyaç ve hizmetlerdeki fiyatlar kontrol altına alınıp, düşürülmelidir." çağrısında bulunuldu.

Portekiz'de hayat pahalılığından dolayı grevler, 2023'ün ilk yarısında 2022'nin aynı dönemine oranla özel sektörde yüzde 148, kamu sektöründe ise yüzde 112 artmıştı.

Ülkede tek başına iktidarda olan Sosyalist Parti (PS), 44 temel gıda ürününde KDV'yi sıfırlayarak şimdilik fiyat sınırlaması politikası belirlemeyi tercih ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir Çeşme'ye tatilci akını! Nüfusu 1 milyonu aştı
İzmir Çeşme'ye tatilci akını! Nüfusu 1 milyonu aştı
Kılıçoğlu'ndan Kurban Bayramı tebriği
Kılıçoğlu'ndan Kurban Bayramı tebriği
Hakan Fidan'dan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya tepki
Hakan Fidan'dan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
Maserati'li polisin eşi konuştu! Özlem Üçgül'ün açıklamaları sonrası işin rengi değişti
Maserati'li polisin eşi konuştu! Özlem Üçgül'ün açıklamaları sonrası işin rengi değişti
Çok kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji illeri tek tek açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji illeri tek tek açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Gaziantep'te konuştu: Bayramdan hemen sonra başlayacağız
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Gaziantep'te konuştu: Bayramdan hemen sonra başlayacağız
Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonu ne zaman başlayacak?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 YKS sonuçları için tarih verdi
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 YKS sonuçları için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'la görüştü! İsveç'in NATO üyeliği...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'la görüştü! İsveç'in NATO üyeliği...
Son dakika haberi... İzmir'de özel eğitim uçağı düştü!
Son dakika haberi... İzmir'de özel eğitim uçağı düştü!
Kavurma tarifi ağızda dağılan kavurma nasıl yapılır lezzetli kavurma tarifi
Kavurma tarifi ağızda dağılan kavurma nasıl yapılır lezzetli kavurma tarifi