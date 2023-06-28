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Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getirdi

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getirdi

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiğini ve deneyimli çalıştırıcı ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

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Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi... Sarı-lacivertli ekip, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal Hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır. İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor.

Yuvana hoş geldin FENERBAHÇE’NİN NEFERİ"

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