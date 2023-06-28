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Rusya'da bayram nedeniyle binlerce Müslüman camilere sığmadı

Rusya'da bayram nedeniyle binlerce Müslüman camilere sığmadı

Rusya'nın başkenti Moskova'da camilere sığmayan binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını sokaklarda kıldı.

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Kurban Bayramı tüm dünyadaki Müslümanlar tarafından kutlanıyor.

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla birlikte dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Müslümanlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

Bu adreslerden biri de Rusya oldu.

Moskova'da bayram namazı yoğunluğu: Camiler doldu taştı

Başkent Moskova'da camilere sığmayan binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını sokaklarda kıldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar, Moskova Merkez Camisine akın etti. Binlerce kişiden oluşan cemaat camiye sığmadı.

Güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılan metrelerce uzunluktaki caddelere, sokak aralarına ve parklara taştı.

Güvenlik önlemleri alındı: Yer bulamayan Müslümanlar sokaklarda namaz kıldı

Polis caddelerde güvenlik önlemleri almayı ihmal etmedi.

Müslümanlar da sokaklarda uygun buldukları yerlerde seccadeleri üzerinde bayram namazına durdu.

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