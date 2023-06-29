BIST 5.759
DOLAR 26,04
EURO 28,38
ALTIN 1.592,79
HABER /  DÜNYA

İran'da 5 büyüklüğünde deprem

İran'da 5 büyüklüğünde deprem

İran’ın İlam eyaletinin Dehloran kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abone ol

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü’ne göre, merkez üssü Dehloran’ın Musiyan ilçesi olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 22.38’de kaydedildi.

Yerin 14 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem ilam’ın diğer bazı bölgelerinde de hissedildi.

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Dehloran Kaymakam Yardımcısı Nimetullah Hatemi, deprem sonrası yaptıkları saha çalışmasında herhangi bir can kaybı ya da maddi zarar bildirilmediğini, çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kur'an-ı Kerim'e büyük saygısızlık! ABD'den İsveç açıklaması
Kur'an-ı Kerim'e büyük saygısızlık! ABD'den İsveç açıklaması
Macaristan'dan İsveç'e NATO darbesi
Macaristan'dan İsveç'e NATO darbesi
Rusya'dan Wagner açıklaması: Ülke dışındaki faaliyetleri ne olacak?
Rusya'dan Wagner açıklaması: Ülke dışındaki faaliyetleri ne olacak?
Okan Buruk, gelecek sezon hedeflerini açıkladı
Okan Buruk, gelecek sezon hedeflerini açıkladı
Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Bakan Fidan'dan yeni atanan Yunan mevkidaşıyla görüştü
Bakan Fidan'dan yeni atanan Yunan mevkidaşıyla görüştü
Fethiye açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Fethiye açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Putin'den 'Kur'an-ı Kerim' açıklaması! Bizde bunu yapmak suç
Putin'den 'Kur'an-ı Kerim' açıklaması! Bizde bunu yapmak suç
Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırgan hakkında "nefret söylemi" soruşturması açıldı
Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırgan hakkında "nefret söylemi" soruşturması açıldı
FED Başkanı'ndan faiz açıklaması
FED Başkanı'ndan faiz açıklaması
Rusya'da bayram nedeniyle binlerce Müslüman camilere sığmadı
Rusya'da bayram nedeniyle binlerce Müslüman camilere sığmadı
Bakan Yerlikaya: Kilis'te çadırda kalan hiçbir vatandaşımız yok
Bakan Yerlikaya: Kilis'te çadırda kalan hiçbir vatandaşımız yok