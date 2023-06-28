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Okan Buruk, gelecek sezon hedeflerini açıkladı

Okan Buruk, gelecek sezon hedeflerini açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gelecek sezon hem Avrupa hem de Türkiye Ligi'nde başarıya odaklanacaklarını belirtti. Adaptasyon sürecinin zor olduğunu söyleyen Buruk, yeni sezonda da aynı başarıyı taraftarlarıyla birlikte sürdüreceklerini ifade etti.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gelecek sezon hedeflerini açıkladı. Hem Avrupa hem de Türkiye Ligi'nde başarıya odaklanacaklarını belirten Buruk, adaptasyon sürecinin zor olduğunu söyledi.

Hedeflerinden bahsetti

2022-2023 sezonunda ilk kez çalıştırdığı Galatasaray'da şampiyonluk yaşayarak taraftarın sevgilisi olan Okan Buruk, GSTV'ye açıklamalarda bulunarak gelecek sezon hedeflerinden bahsetti

"Yeni sezonda da aynı başarıyı sürdüreceğiz"

Başarılı çalıştırıcı Okan Buruk yaptığı açıklamada, "İnşallah Galatasaray için de güzel bir sene olur. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olduk ve tarihe geçtik ama geride kaldı, burası Galatasaray. Hem Avrupa hem de Türkiye Ligi, bu sene çifte hedefimiz var. O yüzden çok çalışacağız. Erken başladık. Adaptasyon hem bizim hem oyuncularımız için zor. Hedefimize kitleneceğiz. Yeni sezonda da aynı başarıyı taraftarımızla birlikte sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

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