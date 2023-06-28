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Macaristan'dan İsveç'e NATO darbesi

Macaristan'dan İsveç'e NATO darbesi

Macaristan'ın İsveç'in NATO üyeliğine onay oturumunu sonbahara ertelediği bildirildi. Öte yandan Macaristan'ın İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmadığı biliniyor.

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Parlamentodaki muhalefet partilerinden Demokratik Koalisyonu (DK) milletvekili Agnes Vadai, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve hükümetteki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) partisinin, yakın zamanda yapılması planlanan onay oturumunda İsveç'in üyeliği için oylama planlamadığını bildirdi.

Vadai'nin yanı sıra DK partisinden diğer bir milletvekili de onay oturumunun sonbahara ertelendiği bilgisini doğruladı.

İsveç hükümetindeki bazı isimlerin, Macaristan'ın iç siyasetine müdahale etme girişimleri nedeniyle, İskandinav ülkesinin üyeliğine mesafeli duruyor. İsveç'in üyeliği, ittifakta Türkiye ve Macaristan dışındaki tüm ülkeler tarafından onaylanmış durumda.

3 ÜLKENİN DE KATILACAĞI ÜST DÜZEY TOPLANTI 6 TEMMUZ'DA YAPILACAK

İsveç'in NATO üyeliği hakkında Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanlarının da katılacağı üst düzey toplantının, 6 Temmuz'da, Brüksel'de yapılacağı bildirilmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın, bir NATO zirvesine ilk kez üye olarak katılacağını hatırlatarak, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'ne kadar İsveç'in üyelik sürecinin de tamamlanması için çalıştıklarını belirtmişti.

Bu amaçla bu hafta başında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Brüksel'deki NATO karargahında üst düzey bir toplantı teklifi yaptığını anımsatan Stoltenberg, daha önce zamanını açıklamadığı toplantının, "gelecek hafta perşembe günü" düzenleneceğini kaydetmişti.

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