Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın bayram haçlığı gündem oldu

Dilan Polat sosyal medya paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Bu kez de eşi Engin Polat'ın eşi ve çocuklarına verdiği 500'er euro bayram harçlıkları konuşuldu

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Güzellik merkezleri sahibi olan Dilan ve Engin Polat çifti, abartı lüks yaşantılarıyla dikkatleri üzerlerine çekiyorlar. Son olarak bayramlaşan çiftin 500'er Euro bayram harçlığı alması sosyal medyayı karıştırdı.



Dilan Polat, görkemli evini ve çalışanlarıyla yaşadıkları olayları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

Instagramda 5.9 milyon takipçisi bulunan Dilan Polat, eşi ile bayramlaştıkları anları paylaştı.

Eşine ve çocuklarına 500'er Euro veren Engin Polat'a adeta yorum yağdı.

Verilen harçlığın abartı ve yanlış olduğunu düşünen kullanıcılar 'Buna bir ay çalışan var', 'Bu yaştaki çocuklara 500 Euro mu?', 'Engiinn şaşırdın mı sen Engiinn', gibi yorumlarda bulundular.