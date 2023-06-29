BIST 5.759
DOLAR 26,04
EURO 28,38
ALTIN 1.592,79
HABER /  MAGAZİN

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın bayram haçlığı gündem oldu

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın bayram haçlığı gündem oldu

Dilan Polat sosyal medya paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Bu kez de eşi Engin Polat'ın eşi ve çocuklarına verdiği 500'er euro bayram harçlıkları konuşuldu

Abone ol

Güzellik merkezleri sahibi olan Dilan ve Engin Polat çifti, abartı lüks yaşantılarıyla dikkatleri üzerlerine çekiyorlar. Son olarak bayramlaşan çiftin 500'er Euro bayram harçlığı alması sosyal medyayı karıştırdı.

Dilan Polat, görkemli evini ve çalışanlarıyla yaşadıkları olayları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

Instagramda 5.9 milyon takipçisi bulunan Dilan Polat, eşi ile bayramlaştıkları anları paylaştı.

Eşine ve çocuklarına 500'er Euro veren Engin Polat'a adeta yorum yağdı.

Verilen harçlığın abartı ve yanlış olduğunu düşünen kullanıcılar 'Buna bir ay çalışan var', 'Bu yaştaki çocuklara 500 Euro mu?', 'Engiinn şaşırdın mı sen Engiinn', gibi yorumlarda bulundular.

ÖNCEKİ HABERLER
31 yaşındaki kadın 6. katın balkonundan atlayarak intihar etti
31 yaşındaki kadın 6. katın balkonundan atlayarak intihar etti
Titan denizaltısının karaya çıkarılan parçalarında insan kalıntıları bulundu
Titan denizaltısının karaya çıkarılan parçalarında insan kalıntıları bulundu
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
Kur'an-ı Kerim'e büyük saygısızlık! ABD'den İsveç açıklaması
Kur'an-ı Kerim'e büyük saygısızlık! ABD'den İsveç açıklaması
Macaristan'dan İsveç'e NATO darbesi
Macaristan'dan İsveç'e NATO darbesi
Rusya'dan Wagner açıklaması: Ülke dışındaki faaliyetleri ne olacak?
Rusya'dan Wagner açıklaması: Ülke dışındaki faaliyetleri ne olacak?
Okan Buruk, gelecek sezon hedeflerini açıkladı
Okan Buruk, gelecek sezon hedeflerini açıkladı
Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Bakan Fidan'dan yeni atanan Yunan mevkidaşıyla görüştü
Bakan Fidan'dan yeni atanan Yunan mevkidaşıyla görüştü
Fethiye açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Fethiye açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Putin'den 'Kur'an-ı Kerim' açıklaması! Bizde bunu yapmak suç
Putin'den 'Kur'an-ı Kerim' açıklaması! Bizde bunu yapmak suç
Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırgan hakkında "nefret söylemi" soruşturması açıldı
Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırgan hakkında "nefret söylemi" soruşturması açıldı