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Murat Ongun'dan Canan Kaftancıoğlu'na İmamoğlu profili göndermesi

Murat Ongun'dan Canan Kaftancıoğlu'na İmamoğlu profili göndermesi

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, “Kılıçdaroğlu olmasaydı büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamazdı” sözlerine İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun’dan yanıt geldi.

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CHP’nin İstanbul örgütlenmesinde hala çalışmalarına devam eden Kaftancıoğlu, Sözcü yazarı Ruhat Mengi‘ye seçim süreci hakkında konuştu.

Kaftancıoğlu, “Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı Cumhuriyet Halk Partisi’nde benim gibi bir siyasi aktör -beğenirsiniz, beğenmezsiniz- olamazdı. Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamazdı. O zaman da mesela “sağcıydı” derlerdi; eş dost, tanıdık, il başkanı, yakını kim ise getirir onu belediye başkan adayı yaparlardı” ifadelerini kullandı.

Ongun, kişisel sosyal medya hesabından “Profil”den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ” ifadelerini kullanarak şu fotoğrafları paylaştı:

Ne demişti?

Kaftancıoğlu, zaman zaman aralarında gerginlik yaşandığı iddia edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunmuş "Kendimden örnek vereyim, Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı Cumhuriyet Halk Partisi'nde benim gibi bir siyasi aktör -beğenirsiniz, beğenmezsiniz- olamazdı. Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı" demişti.

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