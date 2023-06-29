BIST 5.759
DOLAR 26,04
EURO 28,38
ALTIN 1.592,79
HABER /  DÜNYA

Kanada dünyadan davet usulü ile sağlık çalışanı alacak

Kanada dünyadan davet usulü ile sağlık çalışanı alacak

Sağlık sektöründe bir süreden beri ciddi sorunlar yaşayan Kanada, uygulamaya koyduğu yeni göçmenlik programı ile dünyadan sağlık çalışanı alacak.

Abone ol

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Sean Fraser ile Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos'un ortak yazılı açıklamasında, dünya genelindeki sağlık çalışanlarından durumu uygun olanlara Kanada’da yerleşip çalışmaları için davetiye gönderileceği belirtildi.

Kanada sağlık sektörünün benzeri görülmemiş eksikliklerle karşı karşıya olduğu aktarılan açıklamada, "Kanada'daki toplulukların sağlık çalışanlarına ihtiyacı var. Bu zorluğa yanıt vermeye yardımcı olmak için ekonomik göçmenlik programı Ekspres Giriş'te yeni değişiklikler yapıldı. Artık Kanada Hükümeti, belirli alanlardan belirli becerilere, eğitime veya dil becerisine sahip adaylara Kanada'da daimi ikamet başvurusunda bulunmaları için davetiye gönderecek’’ ifadelerine yer verildi.

Davetiye ile göçmen alımı kapsamında, doktor, hemşire, diş hekimi, eczacı, fizyoterapist ve optometrist alınacağı belirtilirken, ilk etapta 500 sağlık çalışanının davet edileceği kaydedildi.

Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada da uygulamanın 2. etabına 5 Temmuz'da başlanacağı ve 1.500 sağlık çalışanının başvuruya davet edileceği kaydedildi.

Uygulamanın detayları ise Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığının resmi internet sitesinde yer aldı.

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınıyla sağlık sektöründe krize giren Kanada’da, personel eksikliği halkın sağlık hizmeti almasında ciddi aksamalara neden oluyor.

Ülke genelinde ameliyatlar için en erken 6 ay sonraya gün verilirken, acil servislerde bile 8 saati aşan uzun bekleme süreleri yoğun eleştirilere neden oluyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bayburt'taki trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Bayburt'taki trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD'dan açıklama var
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD'dan açıklama var
Madonna hastaneye kaldırıldı! Hastalığı ne? Dünyaca ünlü isim yoğun bakımlık oldu
Madonna hastaneye kaldırıldı! Hastalığı ne? Dünyaca ünlü isim yoğun bakımlık oldu
Fransa 15 yaş altındakilerin sosyal medya kullanımını veli iznine bağlıyor!
Fransa 15 yaş altındakilerin sosyal medya kullanımını veli iznine bağlıyor!
Bayram namazına gelmeyenlere 'sulu' şaka! Muhtar kahkahaya boğdu
Bayram namazına gelmeyenlere 'sulu' şaka! Muhtar kahkahaya boğdu
Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın bayram haçlığı gündem oldu
Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın bayram haçlığı gündem oldu
31 yaşındaki kadın 6. katın balkonundan atlayarak intihar etti
31 yaşındaki kadın 6. katın balkonundan atlayarak intihar etti
Titan denizaltısının karaya çıkarılan parçalarında insan kalıntıları bulundu
Titan denizaltısının karaya çıkarılan parçalarında insan kalıntıları bulundu
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
Kur'an-ı Kerim'e büyük saygısızlık! ABD'den İsveç açıklaması
Kur'an-ı Kerim'e büyük saygısızlık! ABD'den İsveç açıklaması
Macaristan'dan İsveç'e NATO darbesi
Macaristan'dan İsveç'e NATO darbesi
Rusya'dan Wagner açıklaması: Ülke dışındaki faaliyetleri ne olacak?
Rusya'dan Wagner açıklaması: Ülke dışındaki faaliyetleri ne olacak?