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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD'dan açıklama var

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD'dan açıklama var

KAHRAMANMARAŞ'ta deprem meydana geldi. Saat 8.28'te yaşanan depremin şiddetini AFAD 4.3 olarak duyurdu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntının 6,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre deprem hasara neden olmadı. Sarsıntı yakın ilçelerde de hissedildi.

Kentte yaşayan bazı vatandaşlar, AFAD'ın depreme ilişkin sosyal medyada  yaptığı paylaşımın altına 'uykumdan uyandırdı', 'kısaydı ama etkiliydi' şeklinde yorumlar yaptı.

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