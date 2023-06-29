Erzurum'da çarşıda gezerken altın dolu çanta buldular: Aklımdan ilk geçen...

Gençlerden Ulu, AA muhabirine, bayram dolayısıyla oturdukları Yelpiz Mahallesi'nden ilçe merkezine geldiğini anlatarak, "Arkadaşımla çarşıda geziyorduk, yolun ortasında küçük çanta bulduk, içini açtığımızda altın, mücevher gibi değerli eşya görünce karakola götürdük. Çünkü o durumda ben de ailemden biri de olabilirdi. Altınları bulduğumuzda aklımdan ilk geçen haram lokma boğazımdan geçmemesiydi, gençlere de bunu tavsiye ederim. İnsanlık adına yaptık, sizlerden de aynı şeyleri bekleriz. Onları mutlu ettiysek ne mutlu bize." dedi.