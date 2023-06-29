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Bayram tatilinde kara yollarındaki son durum nasıl?

Bayram tatilinde kara yollarındaki son durum nasıl?

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar KGM tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz yapılabilecek.

İzmir Çevre Otoyolu Bornova-Karşıyaka istikameti 3-4. kilometrelerindeki Yamanlar Viyadüğü'nde 2 Temmuz'a kadar derz çalışması yapılacak. Bu nedenle Bornova-Karşıyaka yönü büyük tünel çıkışından sonra sol şerit ve küçük tünel çıkışından sonrada orta şerit olmak üzere iki şerit trafiğe kapatılacak.

TEM Otoyolu'nun muhtelif kilometrelerinde 68 üst geçit köprülerine 00.00 ile 06.00 saatlerinde reklam ünitesi montaj çalışmaları yapılacak.

Seben ayrımı-Nallıhan yolunun 0-10. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle 07.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanacak.

Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 68-73. kilometrelerinde Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Çankırı-Kastamonu istikametindeki sol tüp trafiğe kapatılarak ulaşım sağ tüpten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Denizli-Çardak ayrımı-Balkan yolunun 4-5. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı 54-66. kilometrelerinde refüj hendek, Iğdır-Tuzluca yolunun 60-63. kilometrelerinde de yol bakım onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin bu kesimlerde trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Hınıs Çevre Yolu'nun 21-27. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

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