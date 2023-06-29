BIST 5.759
DOLAR 26,06
EURO 28,45
ALTIN 1.595,81
HABER /  EKONOMİ

Elde kalan kurbanlıklar ne olacak? Besicilerin mesaisi devam ediyor

Elde kalan kurbanlıklar ne olacak? Besicilerin mesaisi devam ediyor

Besicilerin bayram mesaisi sürüyor. Canlı hayvan pazarlarındaki bazı besiciler bayramda satışların iyi gittiğini belirtirken, bazıları ise ellerinde kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanları satmaya çalıştığını söyledi.

Abone ol

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde canlı hayvan pazarlarında kurbanlık satışı devam ediyor. Ellerinde kalan kurbanlıkları bayrama kadar satamayan besicilerin umudu bayramın ikinci gününe kaldı.

Kimi besiciler hayvanlarının büyük bir kısmını bayrama kadar sattıklarını ifade ederken, kimileri ise ellerinde 20 ile 25 arasında kurbanlık kaldığını belirtti.

Besici Mustafa Güler, "Bunlar Van’dan gelen hayvanlarımız. Şu an 20 tane elimizde kaldı ve onlar da bitmek üzeredir. Bu bayram satışlarımız iyi geçti. Van Erciş ilçesinden getirdiğimiz hayvanların hepsi küçükbaş. Satışlarımız hala devam ediyor ve iyi gidiyor. Müşterilerimizi bekliyoruz" dedi.

Besici Abidin Kertiz ise, "20-25 tane kurbanımız kaldı ve satışlarımız devam ediyor. Ama bu sene iyi satış yapıldı. Bu sene memnunuz yani. Bayramın son gününe kadar buradayım, bekleyeceğiz. Hala alanlar oluyor. Yoldan gelenler alıyor. Gidip geri gelenler alıyor" diye konuştu.

Bir kurbanlık satıcısı ise, "Bu sene vatandaşlar korktu ve gelmedi. Kimi vatandaş hastalık var dedi gelmedi. Elimde 100 tane küçükbaş hayvan kaldı" şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in oğlunun giydiği tişört krize neden oldu
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in oğlunun giydiği tişört krize neden oldu
İstanbul'da kurban satıcısı 16 hayvanını hırsızlara kaptırdı!
İstanbul'da kurban satıcısı 16 hayvanını hırsızlara kaptırdı!
Pendik’te bayram günü korkutan yangın! 5 kişi mahsur kaldı
Pendik’te bayram günü korkutan yangın! 5 kişi mahsur kaldı
Formula 1'de sıradaki durak Avusturya Grand Prix'si
Formula 1'de sıradaki durak Avusturya Grand Prix'si
Seçim sonrası anket açıklandı! Dikkat çeken sonuçları Abdulkadir Selvi paylaştı halkı yüzde 49.7'si
Seçim sonrası anket açıklandı! Dikkat çeken sonuçları Abdulkadir Selvi paylaştı halkı yüzde 49.7'si
İki kişi hayatını kaybetmişti! O kazada üzücü detay ortaya çıktı: Meğer sürücü...
İki kişi hayatını kaybetmişti! O kazada üzücü detay ortaya çıktı: Meğer sürücü...
İzmir’de 2 kilo metamfetamin ele geçirildi
İzmir’de 2 kilo metamfetamin ele geçirildi
Açık hava müzesi Ahlat’ta bayram yoğunluğu yaşanıyor
Açık hava müzesi Ahlat’ta bayram yoğunluğu yaşanıyor
Kütahya Şehir Hastanesi ne zaman açılıyor?
Kütahya Şehir Hastanesi ne zaman açılıyor?
Bayram tatilinde kara yollarındaki son durum nasıl?
Bayram tatilinde kara yollarındaki son durum nasıl?
Murat Ongun'dan Canan Kaftancıoğlu'na İmamoğlu profili göndermesi
Murat Ongun'dan Canan Kaftancıoğlu'na İmamoğlu profili göndermesi
Fas, Kur'an-ı Kerim yakılan İsveç'teki büyükelçisini süresiz geri çağırdı!
Fas, Kur'an-ı Kerim yakılan İsveç'teki büyükelçisini süresiz geri çağırdı!