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Formula 1'de sıradaki durak Avusturya Grand Prix'si

Formula 1'de sıradaki durak Avusturya Grand Prix'si

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışına Avusturya ev sahipliği yapacak.

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Şampiyonanın 10. ayağı, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde düzenlenecek.

Sürücülerin Avusturya Grand Prix'sine hangi cepten başlayacağını belirleyecek sıralama turları yarın TSİ 18.00'de yapılacak.

Sprint yarışı, 1 Temmuz Cumartesi günü TSİ 17.30'da gerçekleştirilecek. Sprint mücadelesini ilk 8 sırada bitiren pilotlara, 1'den 8'e kadar puan verilecek.

71 turluk yarış ise 2 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 6, takım arkadaşı Sergio Perez'in de 2 yarış galibiyeti bulunuyor.

Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 195 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 126

3. Fernando Alonso (İspanya): 117

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 102

5. Carlos Sainz (İspanya): 68


- Takımlar

1. Red Bull: 321

2. Mercedes: 167

3. Aston Martin: 154

4. Ferrari: 122

5. Alpine: 44

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