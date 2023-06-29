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İki kişi hayatını kaybetmişti! O kazada üzücü detay ortaya çıktı: Meğer sürücü...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İki kişi hayatını kaybetmişti! O kazada üzücü detay ortaya çıktı: Meğer sürücü...

DENİZLİ'de iki kişinin hayatını kaybettiği kazada, kurbanlık yüklü tıra arkadan çapan araç sürücüsünün dakikalar önce kalp krizi geçirdiği, önce orta refüje ardından ise tıra çarptığı belirlendi.

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Çardak ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi’nde 27 Haziran günü sabah saatlerinde meydana gelen kazada; Afyon’dan Denizli istikametine seyir halinde olan Recep Çapuk idaresindeki 07 ADR 353 plakalı SUV araç, Ankara – Denizli karayolu üzerindeki petrol istasyonunda kahvaltı molası veren C.A.’ya ait park halindeki 34 JZ 208 tıra arkadan çarptı.

Büyükbaş kurbanlık yüklü tıra çarparak altına giren araç, kağıt gibi ezildi. Metal yığınına dönen araçta yolcu olarak bulunan Metin Bilgen, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sıkıştığı araç içerisinden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan sürücü Recep Çapuk ise ambulansla sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı.

Sürücü kalp krizi geçirmiş

İki kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili olarak detaylar da ortaya çıktı. Hurdaya dönen SUV araç sürücüsü Recep Çabuk’un kazadan dakikalar önce direksiyonda kalp krizi geçirdiği, kontrolden çıkan aracın önce orta refüje çarptıktan sonra yoldan çıkarak park halindeki tıra saplandığı tespit edildi.

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