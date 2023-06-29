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İstanbul'da kurban satıcısı 16 hayvanını hırsızlara kaptırdı!

İstanbul'da kurban satıcısı 16 hayvanını hırsızlara kaptırdı!

İSTANBUL ATAŞEHİR'de bir vatandaşın ahırına giren şüpheli şahıslar, Kurban Bayramı'nda satılacak 16 küçükbaş hayvanı çalarak kayıplara karıştı. Toplamda 150 bin lira değerindeki hayvanları çalınan vatandaş şikayetçi oldu.

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Olay, gece saatlerinde Ataşehir’de meydana geldi. İddiaya göre, hayvancılıkla uğraşan Ayşe Kaba'ya ait ahıra giren şüpheli şahıslar, toplam değeri 150 bin lira olan 12 adet koyun, 3 kuzu ve 1 koçu kamyonete yükleyerek kayıplara karıştı. Yaşanan olay sonrası hayvan sahibi Kaba, konuya ilişkin şikayetçi oldu.

"Değeri 150 bin civarında"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan hayvan pazarı esnafı Cafer Erbaş, "Bu hayvanlara bir sürü emek veriliyor, çalacak başka bir şey bulamadılar mı? Gerçekten yazık. Bugün baktığımızda 16 koyunun ortalama toplam değeri 150 bin civarında. 2 sene önceki bayramda da yine danalar çalınmıştı. Yapılan emek hırsızlığı" dedi.

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