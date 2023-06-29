BIST 5.759
DOLAR 26,06
EURO 28,45
ALTIN 1.595,81
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Pendik’te bayram günü korkutan yangın! 5 kişi mahsur kaldı

Pendik’te bayram günü korkutan yangın! 5 kişi mahsur kaldı

PENDİK'te 4 katlı bir binanın 1’inci çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 5 kişi, 8 adet muhabbet kuşu ve 1 papağan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Abone ol

Yangın, saat 08.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırklar Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 1’inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sararken, çevredekilerin vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bina içerisinde üst katlarda mahsur kalan 5 vatandaşı merdiven aracıyla dumanların arasından kurtardı. Dumandan etkilenen 5 kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Bayramın 2’nci gününde çıkan yangın sonrası mahalleli panik içerisinde sokağa dökülürken, binada mahsur kalan 8 muhabbet kuşu bir papağan olmak üzere toplam 9 kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan kuşlar sahiplerine teslim edilirken vatandaşların sevinci kameraya yansıdı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji alarm verdi sıcaklık düşüyor sağanak gelecek! İstanbul da o listede valilikten flaş açıklama!
Foto Galeri Meteoroloji alarm verdi sıcaklık düşüyor sağanak gelecek! İstanbul da o listede valilikten flaş açıklama! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Formula 1'de sıradaki durak Avusturya Grand Prix'si
Formula 1'de sıradaki durak Avusturya Grand Prix'si
Seçim sonrası anket açıklandı! Dikkat çeken sonuçları Abdulkadir Selvi paylaştı halkı yüzde 49.7'si
Seçim sonrası anket açıklandı! Dikkat çeken sonuçları Abdulkadir Selvi paylaştı halkı yüzde 49.7'si
İki kişi hayatını kaybetmişti! O kazada üzücü detay ortaya çıktı: Meğer sürücü...
İki kişi hayatını kaybetmişti! O kazada üzücü detay ortaya çıktı: Meğer sürücü...
İzmir’de 2 kilo metamfetamin ele geçirildi
İzmir’de 2 kilo metamfetamin ele geçirildi
Açık hava müzesi Ahlat’ta bayram yoğunluğu yaşanıyor
Açık hava müzesi Ahlat’ta bayram yoğunluğu yaşanıyor
Kütahya Şehir Hastanesi ne zaman açılıyor?
Kütahya Şehir Hastanesi ne zaman açılıyor?
Bayram tatilinde kara yollarındaki son durum nasıl?
Bayram tatilinde kara yollarındaki son durum nasıl?
Murat Ongun'dan Canan Kaftancıoğlu'na İmamoğlu profili göndermesi
Murat Ongun'dan Canan Kaftancıoğlu'na İmamoğlu profili göndermesi
Fas, Kur'an-ı Kerim yakılan İsveç'teki büyükelçisini süresiz geri çağırdı!
Fas, Kur'an-ı Kerim yakılan İsveç'teki büyükelçisini süresiz geri çağırdı!
Kanada dünyadan davet usulü ile sağlık çalışanı alacak
Kanada dünyadan davet usulü ile sağlık çalışanı alacak
Bayburt'taki trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Bayburt'taki trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD'dan açıklama var
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD'dan açıklama var