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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in oğlunun giydiği tişört krize neden oldu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in oğlunun giydiği tişört krize neden oldu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’in oğlu Danilo Vucic, Kosova’yı ziyareti sırasında giydiği tişört krize yol açtı. Kosova’daki Gracanica Manastırı’nda yapılan ayine katılan Vucic'in tişörtünde “Teslim olmak bir seçenek değil” yazıyordu.

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Sırpların en büyük bayramlarından biri olan Vidovdan (Aziz Vitus Günü) nedeniyle Kosova’daki Gracanica Manastırı’nda yapılan ayine katılan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in oğlu Danilo Vucic’in giydiği tişört krize neden oldu.

Kosova’nın başkenti Priştine yakınlarındaki Gracanica’ya üzerinde “Teslim olmak bir seçenek değil” yazılı bir tişörtle giden Danilo Vucic’in içinde bulunduğu araç, Kosova polisi tarafından durduruldu.

"Üstünü değiştir"

Gracanica’da geniş güvenlik önlemleri alan polis, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’in oğlunu tişörtünde yazan ifadeler nedeniyle uyararak üstünü değiştirmesini istedi.

Polisin uyarıları sonrası Danilo Vucic’in tişörtünü değiştirip değiştirmediği ise bilinmiyor.

Vucic'ten oğluna destek

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise Kosova basınında oğluna ilişkin olarak yayınlanan haberler hakkında değerlendirmede bulundu.

Oğlunun Kosova’ya gittiğini doğrulayan Vucic, “İşlerini kolaylaştırayım. Ona da tüm Sırplara yaptıkları gibi cengaverce muamele edebilirler. Bilmelerini isterim, biz Vuciclerin her biri, Sırbistan halkının ekseriyeti gibi düşünüyor ve bizim için teslim olmak bir seçenek değil. Üç defa durdurdular, arama yaptılar, kötü muamele ettiler. Bırakın yapsınlar. Kurti’yi cesaretinden ötürü tebrik ediyorum. Benim yanımdayken o kadar cesur değil. Başkalarının çocukları aleyhinde güç kullanmak üzere birilerini göndermeye gelince tamam. Bırakın devam etsinler. Danilo küçük değil. Kurti’den daha cesur. Priştine’nin ortasında üzerinde 'teslim olmak bir seçenek değil' yazılı tişörtle geçti. Gracsnica’ya sadece dua etmeye ve ayine katılmaya gitti” dedi.

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