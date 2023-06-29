TRT sanatçısı Muammer Faruk Salgar Bodrum'da yaşamını yitirdi

Yaz aylarını Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçiren TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatçısı Muammer Faruk Salgar kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

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Klasik Türk Müziği sanatçısı ve koro şefi, 61 yaşındaki Muammer Faruk Salgar, yaz aylarında kaldığı Muğla'nın Bodrum ilçesinde kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Salgar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Salgar’ın arkadaşı Seda Gökkadar, “TRT İstanbul Radyosu ses sanatcısı, uzun zaman Radyo Günleri programını beraberce hazırlayıp sunduğumuz kıymetli program partnerim Faruk Salgar’ın ani vefat haberiyle sarsıldık, çok çok üzgünüm. Şöyle bir anılarda gezindim. En eski hatırlar daha henüz dün gibi. Hayat gerçekten çok kısa ve acımasızca geçiyor. Mekanın cennet olsun Faruk abim, Allah rahmet eylesin, ailesi ve camiamızın başı sağ olsun. Paylaştığımız güzellikleri unutmayacağım” dedi.

Salgar'ın cenazesinin 30 Haziran Cuma günü öğle namazını müteakip İstanbul’daki, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nden kaldırılacağı duyuruldu.