Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Temel Karamollaoğlu'na: Sahtekarsın Temel bey!

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu "Tayyip Bey döneminde, Erbakan hoca hapse mahkum oldu" diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu yalan söylemek ve iftira atmakla suçladı. Kayıp trilyon davasının AK Parti iktidarından önce açıldığını cezanın 6 mart 2002'de verildiğine dikkat çeken Karahasanoğlu, "Dolayısıyla, bu kadar net bilgiler ışığında, Temel beye, ben şimdi "sahtekar" demeyeyim de ne diyeyim.." dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Onun (Tayyip bey) döneminde, Erbakan hoca hapse mahkum oldu. Araya birileri girmese Erbakan hoca hapse giriyordu." sözleri olay oldu.

Erdoğan'ı hedef alan Karamollaoğlu'na Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan çok sert tepki geldi. "Sahtekarsın Temel bey!" başlıklı yazısında Saadet Partisi liderini yalan söylemekle eleştirdi.

Karahasanoğlu, "Kurban Bayramı içindeyiz..

Başlık ağır, biliyorum. Dini bayram günlerinde biraz daha hoşgörülü, biraz daha büyüklerimize saygılı olmamız gerekir, bunu kabul ediyorum.." açıklamasını yaptıktan sonra Karamollaoğlu'na tepkisinin nedenini anlattı.

Dava ve ceza AK Parti'den önce

Erbakan'a karşı açılan kayıp trilyon davasının 1998-2002 arasında görüldüğünü belirten yazar, "Erbakan hoca hakkında mahkumiyet kararının kesinleşme tarihi 6 Mart 2002'dir. Yani 3 Kasım 2002 seçimlerinden 8 ay öncedir.. Yargıtay'ın bu cezayı onama tarihi ise, 02.12.2003'dür..

Ama davanın açılması, yerel mahkemenin cezayı vermesi, AK Parti'nin iktidara gelmesinden çok çok öncedir.. Yerel mahkemenin mahkumiyet cezasını verdiği 6 Mart 2002'de Hürriyet'in manşetini de size aktarayım: "Erbakan'a 'sahtekarlık'tan ceza!" ifadelerine yer verdi.

"Bilmiyorsa konuşmasın"

Mahkumiyet kararının verildiği tarihte Erdoğan'ın iktidarda olmadığına değinen Karahasanoğlu, yazısında Karamollaoğlu'nu bu sözlerle eleştirdi:

"Dolayısıyla,bu kadar net bilgiler ışığında, Temel beye, ben şimdi "sahtekar" demeyeyim de ne diyeyim..Bilmiyorsa, konuşmasın.. Biliyorsa, sahtekarlık yapmasın.. Yalan söylemesin.. İftira atmasın..

O sözlerin devamında, "Yalan söyleyemezsiniz. Yalanın altından yer gök kaldıramaz" diyen de kendisi..

Peki, "Tayyip bey döneminde Erbakan hoca mahkum oldu" yalanını, yer-gök kaldırabilir mi, Temel bey.."