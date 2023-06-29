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Bakan Mehmet Özhaseki'den millet bahçeleri hakkında açıklama

Bakan Mehmet Özhaseki'den millet bahçeleri hakkında açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde hizmete sunulan millet bahçeleri hakkında açıklamada bulundu. Bakan Özhaseki, "81 ilimize 100 milyon metrekare millet bahçesi kazandırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde hizmete sunulan millet bahçeleri hakkında yaptığı açıklamada, “81 ilimize 100 milyon metrekare millet bahçesi kazandırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Millet bahçelerimiz; Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerimize ulaşma yolunda büyük bir lokomotif güçtür. Vatandaşlarımıza şehrin merkezinde kazandırdığımız millet bahçelerimizle yeni sosyal yaşam alanları hediye ediyoruz. Bununla beraber millet bahçelerimiz deprem gibi doğal afetler sırasında şehrin en güvenli alanlarından birisi olarak toplanma alanı görevi görüyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi” hedefiyle hayata geçirilen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda “Cumhuriyet tarihinin en büyük yeşil alan adımı” olarak tanımlanan millet bahçelerinde 2018’den bu yana 17 milyon 45 bin 538 metrekare alanı kapsayan 151 adet millet bahçesi hizmete sunuldu. Şu anda; 27 milyon 513 bin 219 metrekare alanda 138 millet bahçesinde ise çalışmalar devam ediyor.

"2028’e kadar toplamda 100 milyon metrekare büyüklüğe sahip 500 adet millet bahçesi yapılacak"

Bakanlık, 2023 yılı sonuna kadar 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi yapılması ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının arttırılmasını hedeflerken, bu hedef Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla 2028’e kadar 100 milyon metrekare büyüklüğe sahip 500 adet millet bahçesi olarak yeniden güncellendi.
Bakanlık açıklamasında, Cumhuriyet tarihinin genişlik ve sayı olarak en büyük yeşil alan adımı olan millet bahçelerinde şu ana kadar 21 milyon 425 bin 634 metrekare alanda 195 adet millet bahçesinin yapımının tamamlanarak 151’inin açılışının yapıldığı ve 44 adet millet bahçesinin ise açılışa hazır hale getirildiği ifade edildi.

"Millet bahçeleri deprem zamanlarında bir toplanma alanı vazifesi görecek"

Millet bahçeleri kentin dört bir yanında oluşturduğu yeşil koridorlarla vatandaşların şehrin karmaşasından uzaklaşarak nefes almalarına imkân sunuyor. Büyükşehirlerde, yaşam alanlarına yakın olma özellikleriyle vatandaşlara hem sosyalleşme hem dinlenme alanları sağlayan millet bahçelerinde 171 bin 593 metre uzunluğunda bisiklet yolu, 378 bin 92 metre uzunluğunda yeşil yürüyüş yolu bulunuyor.

Millet bahçeleri ayrıca, ülkemizin deprem ülkesi olması sebebiyle, muhtemel deprem zamanlarında bir toplanma alanı vazifesi görecek. Bir deprem anında, millet bahçelerinin altyapısı vatandaşa hizmet edecek şekilde hazırlanıyor. Geçici toplanma alanları vatandaşların, barınma, gıda ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir alan olarak faaliyet gösterecek.

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