Karabük'te gelinin korkunç sonu! Balkondan tırmanarak girdiği evde kafasından vurdu
KARABÜK'te gelinini, oğlunu ve eşini öldürmek için balkondan tırmanarak eve giren şahıs, 19 yaşındaki gelinini öldürdü.
Edinilen bilgiye göre olay, Karabük merkeze bağlı Yenimahalle Gazi Sokak'ta sabaha karşı saat 05.30'da meydana geldi. Cezaevinden yeni çıkan Tarık Çimen adlı şahıs, kendisine iftira atarak cezaevine girmesine sebep oldukları iddiasıyla, eşi, oğlu ve gelininin yaşadığı eve gizlice gelerek tartışmaya başladı.
3 katlı evin son katına balkondan tırmanarak giren Tarık Çimen, "Benim aramı bozdunuz, size de rahat vermem" diyerek kurusıkıdan çevirme tabanca ile önce 19 yaşındaki gelini Karbeyaz Çimen'i kafasından vurdu.
Daha sonra oğlu Samet ve eşi Güler Çimen'i de aynı tabanca ile vurmak isteyen Tarık Çimen'in tabancası tutukluk yaptı.
Bu sırada oğlu Samet, eline aldığı bıçakla babasını kolundan bıçaklayarak yaraladı. Olay sonrası elinden tabancası düşen Tarık Çimen evden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaçan şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.