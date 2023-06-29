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Bursa'da ev sahibinden pes dedirten hareket! Balyoz kırıldı, çelik kapı kırılmadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

BURSA'da kiracısını çıkarmak isteyen ev sahibi içeride bulunan ailenin üzerine kapıyı kilitledi. Saatlerce evde mahsur kalan aileyi kurtarmak için gelen itfaiye ve polis ekibinin çelik kapıyı kırması kolay olmadı. Balyozun kırıldığı, kapının kırılmadığı kurtarma operasyonunda çelik kapı krikoyla açıldı.

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Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Sokak’ta iddiaya göre bir ev sahibi, kirasını peşin veren Üsamettin Uzun'un, evden çıkmasını istedi. Daireye gelen ev sahibi akşam saatlerinde Uzun ailesinin üzerine çelik kapıyı kilitledi.

Sabah kapıyı açamayan aile bireyleri dışarı çıkamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ve polis ekibi kapıyı kırmak için kolları sıvasa da çelik kapıyı açmak kolay olmadı.

Yüzlerce balyoz darbesine dayanan çelik kapı ekiplere zor anlar yaşattı.

Balyozun kırılmasına neden olan çelik kapı desteğe gelen ekiplerin getirdiği krikoyla açıldı. Mahsur kalan aile, kendilerini çıkaran itfaiye ve polise teşekkür ederken, konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.

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