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Dicle Nehri'nde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Dicle Nehri'nde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri'nde kaybolan yabancı uyruklu genç, arama kurtarma ekipleri tarafından cansız bulundu.

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Alınan bilgilere göre, dün akşam Bismil ilçesi Bozçalı Mahallesi’nden geçen Dicle Nehri kenarında Eshet El Hemellas’e ait elbise ve ayakkabı bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine Jandarma, 112 Acil Sağlık, Diyarbakır AFAD'dan 5 arama ve kurtarma teknisyeni (2 dalgıç) 1 arama ve kurtarma aracı ile 1 adet iveco aracı, JAK ve AFAD kurbağa adamlar sevk edildi.

Dün aramalara başlayan ekipler, gece yarısı çalışmaları durdurdu. Sabah arama çalışmalarını sürdüren ekipler, 26 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaştı.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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