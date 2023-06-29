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Kılıçdaroğlu'ndan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

Kılıçdaroğlu'ndan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

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Kılıçdaroğlu, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından, şu paylaşımda bulundu:

"Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk günü İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması, yetkililerin 'ifade özgürlüğü' adı altındaki bu nefret suçuna sessiz kalması utanç vericidir. Irklar, dinler, mezhepler arasında sevgiyi ve barışı büyütmek yerine nefreti körükleyen bu saldırıyı kınıyorum."

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