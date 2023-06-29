Avusturya’da aşırı sağcı gruplara yönelik operasyonda 200'e yakın silah ele geçirildi

Avusturya'da emniyet güçleri, aşırı sağcı ve Neonazi gruplara yönelik yaptığı baskınlarda 200'e yakın uzun namlulu silah ve tabancanın yanı sıra uyuşturucu madde ve Neonazi sembolleri ele geçirdi.

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Avusturya Ulusal Güvenlik Birimi Başbakanı Franz Ruf, basına yaptığı açıklamada, aşırı sağcı "Rockerclub Bandidos" grubu üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Ruf, ülkenin özellikle Yukarı ve Aşağı Avusturya eyaletlerinde yoğunlaşan gruba ait 13 adrese yapılan baskınlarda, 70 uzun namlulu silah, 100 tabanca ile otomatik ve zırh delici silahlar, 1000 silah parçası, 10 bin çeşitli kalibrede mermi, 600 Neonazi sembolü ve 1,5 kilogram kokain ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Söz konusu aşırı sağcı grubun Almanya menşeli olduğu ve Avusturya'daki Neonazi gruplar üzerinden bu ülkede genişlemeyi hedeflediğini ifade eden Ruf, 26 Haziran Pazartesi yapılan baskınlarda büyük bir silah deposunun yanı sıra bir de silah üretim atölyesinin gün yüzüne çıkartıldığını söyledi.

Rus, silahların yaklaşık 1,5 milyon avro değerinde olduğunu, ayrıca 600 bin avro nakit paranın da ele geçirildiğini kaydederek 10 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bu arada Avusturya Devlet Güvenlik ve İstihbarat Birimi (DSN) Başkanı Omar Haijawi-Pirchner de aşırı sağcı grupların, Kovid-19 salgını sürecini değerlendirerek ciddi bir ağ oluşturduklarını, Kovid-19 önlemleri karşıtları, devlet düşmanı gruplar ve komplo teorisyenlerinin yollarının kesiştiğini dile getirdi.