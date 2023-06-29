Sürpriz istifa! Güntekin Onay ile beINSports'un yolları ayrıldı

beINSports'ta yeni sezon öncesi sürpriz bir ayrılık yaşandı. Ünlü spiker ve moderatör Güntekin Onay'ın, gelecek sezon beINSports'ta olmayacağı öğrenildi.

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beINSports'ta önemli bir ayrılık yaşandı. Bir süredir kanalda moderatörlük yapan Güntekin Onay, kanalla yollarını ayırdı. Gelecek sezon farklı bir platformda görev alması beklenen Onay'ın kararını kısa süre içinde vereceği öğrenildi.

Dijital medyanın yükselişinden dolayı bu kararı aldığı öğrenilen Güntekin Onay'ın yüksek ihtimalle YouTube'da yayın yapan bir spor kanalına geçeceği iddia edildi.

Kariyerinin neredeyse tamamını televizyon önünde geçiren Güntekin Onay'ın bu hamlesi yeni sezon öncesi futbol severler tarafından sürpriz niteliğinde karşılandı.

Kaynak: Ajansspor