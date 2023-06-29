BIST 5.759
DOLAR 26,06
EURO 28,45
ALTIN 1.595,66
HABER /  MEDYA

Sürpriz istifa! Güntekin Onay ile beINSports'un yolları ayrıldı

Sürpriz istifa! Güntekin Onay ile beINSports'un yolları ayrıldı

beINSports'ta yeni sezon öncesi sürpriz bir ayrılık yaşandı. Ünlü spiker ve moderatör Güntekin Onay'ın, gelecek sezon beINSports'ta olmayacağı öğrenildi.

Abone ol

beINSports'ta önemli bir ayrılık yaşandı. Bir süredir kanalda moderatörlük yapan Güntekin Onay, kanalla yollarını ayırdı. Gelecek sezon farklı bir platformda görev alması beklenen Onay'ın kararını kısa süre içinde vereceği öğrenildi.

Dijital medyanın yükselişinden dolayı bu kararı aldığı öğrenilen Güntekin Onay'ın yüksek ihtimalle YouTube'da yayın yapan bir spor kanalına geçeceği iddia edildi.

Kariyerinin neredeyse tamamını televizyon önünde geçiren Güntekin Onay'ın bu hamlesi yeni sezon öncesi futbol severler tarafından sürpriz niteliğinde karşılandı.

Kaynak: Ajansspor

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji alarm verdi sıcaklık düşüyor sağanak gelecek! İstanbul da o listede valilikten flaş açıklama!
Foto Galeri Meteoroloji alarm verdi sıcaklık düşüyor sağanak gelecek! İstanbul da o listede valilikten flaş açıklama! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Trakya'da ekonomik değeri yüksek 6 lavanta çeşidinin adaptasyonu sağlandı
Trakya'da ekonomik değeri yüksek 6 lavanta çeşidinin adaptasyonu sağlandı
Orta ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Orta ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Avrupa 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonaları İzmir'de başladı
Avrupa 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonaları İzmir'de başladı
Tokat'ta bir kişinin bıçaklayıp av tüfeğiyle ateş ettiği şoför ağır yaralandı
Tokat'ta bir kişinin bıçaklayıp av tüfeğiyle ateş ettiği şoför ağır yaralandı
Tropikal bölgelerdeki biyoçeşitlilik ormansızlaşma tehdidi altında
Tropikal bölgelerdeki biyoçeşitlilik ormansızlaşma tehdidi altında
A Milli Takım, FIFA sıralamasında 2 basamak yükseldi
A Milli Takım, FIFA sıralamasında 2 basamak yükseldi
Memur maaşları ve emekli aylıklarına kademeli zam mı geliyor? Kulislerde konuşulan formüller
Memur maaşları ve emekli aylıklarına kademeli zam mı geliyor? Kulislerde konuşulan formüller
Kılıçdaroğlu'ndan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
Kılıçdaroğlu'ndan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
Avusturya’da aşırı sağcı gruplara yönelik operasyonda 200'e yakın silah ele geçirildi
Avusturya’da aşırı sağcı gruplara yönelik operasyonda 200'e yakın silah ele geçirildi
ABB FOMGET'in Avrupa'da rakibi yarın belli olacak
ABB FOMGET'in Avrupa'da rakibi yarın belli olacak
Belçika'nın başkenti Brüksel'de evsizlerin sayısı artıyor!
Belçika'nın başkenti Brüksel'de evsizlerin sayısı artıyor!
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor