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Togg ile Volvo kaza yaptı görüntüler gündem oldu işin gerçeğini Turgut Yüksekdağ yazdı

Togg ile Volvo kaza yaptı görüntüler gündem oldu işin gerçeğini Turgut Yüksekdağ yazdı

Dünya genelinde emniyetiyle bilinen Volvo marka bir araç ile yerli ve milli otomobil TOGG'un yaptığı kaza sosyal medyada gündem oldu. "Volvo efsanesi sona ermiştir" şeklinde yorumların yanlış olduğunu belirten otomobil tutkunu Youtuber Turgut Yüksekdağ, "Yani iki marka da başarılı bir sınav vermişler" dedi, nedenlerini sıraladı.

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Sosyal medyada yer alan bir videoya göre, yerli otomobil TOGG ile Volvo'nun çarpıştığı, iki araçta da hasar oluştuğu görüldü.

Kazanın maddi hasarla atlatıldığı belirtilirken, TOGG'a yandan çarpan ve sağlamlığıyla bilinen Volvo'nun hasar aldığı görüldü.

Kazaya ilişkin görüntüler sosyal medyada ilgi uyandırdı. Yapılan yorumlarda Volvo'nun dağıldığı Togg'un sağlam kaldığı yazıldı.

Bu görüşlere katılmayan Youtuber Turgut Yüksekdağ, sosyal medya hesabından kazaya ilişkin iki aracın hasar durumunu ve konuştuğu Volvo'nun sahibinin açıklamalarına  yer verdi.

Araç sahibiyle konuştu

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