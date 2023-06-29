BIST 5.759
DOLAR 26,04
EURO 28,38
ALTIN 1.596,33
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Abone ol

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın acı günü!
Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın acı günü!
Gaziantep FK yeni sezon için yarın topbaşı yapacak
Gaziantep FK yeni sezon için yarın topbaşı yapacak
100 bin kişilik bir Hristiyan cemaat lideri, gördüğü rüya sonrası Müslüman oldu
100 bin kişilik bir Hristiyan cemaat lideri, gördüğü rüya sonrası Müslüman oldu
Sarı kantaron türleri ekonomiye kazandırılacak
Sarı kantaron türleri ekonomiye kazandırılacak
Sürpriz istifa! Güntekin Onay ile beINSports'un yolları ayrıldı
Sürpriz istifa! Güntekin Onay ile beINSports'un yolları ayrıldı
Trakya'da ekonomik değeri yüksek 6 lavanta çeşidinin adaptasyonu sağlandı
Trakya'da ekonomik değeri yüksek 6 lavanta çeşidinin adaptasyonu sağlandı
Orta ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Orta ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Avrupa 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonaları İzmir'de başladı
Avrupa 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonaları İzmir'de başladı
Tokat'ta bir kişinin bıçaklayıp av tüfeğiyle ateş ettiği şoför ağır yaralandı
Tokat'ta bir kişinin bıçaklayıp av tüfeğiyle ateş ettiği şoför ağır yaralandı
Tropikal bölgelerdeki biyoçeşitlilik ormansızlaşma tehdidi altında
Tropikal bölgelerdeki biyoçeşitlilik ormansızlaşma tehdidi altında
A Milli Takım, FIFA sıralamasında 2 basamak yükseldi
A Milli Takım, FIFA sıralamasında 2 basamak yükseldi
Memur maaşları ve emekli aylıklarına kademeli zam mı geliyor? Kulislerde konuşulan formüller
Memur maaşları ve emekli aylıklarına kademeli zam mı geliyor? Kulislerde konuşulan formüller