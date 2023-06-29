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Mehmetçik Vakfı şehit ve gazi ailelerine kurban eti dağıttı

Mehmetçik Vakfı şehit ve gazi ailelerine kurban eti dağıttı

TSK Mehmetçik Vakfınca, şehit ve gazi ailelerine kurban eti dağıtımı yapıldı.

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Orduevi’nde düzenlenen etkinlikte vakıf görevlileri, şehit ve gazi yakınlarıyla bayramlaştı.

TSK Mehmetçik Vakfı Temsilcisi emekli Albay Süleyman Çakır, şehit ve gazi aileleri ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Mehmetçik Vakfı olarak her fırsatta şehit ve gazi ailelerini ziyaret ettiklerini belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Mümkün olduğunca Türkiye'nin her bir köşesindeki şehit ve gazi ailemizi elimizden geldiğince ziyaret etmeye çalışıyoruz. Vakfımızın kesmiş olduğu kurban etlerinin dağıtımı vesilesiyle bir araya geldik. Türkiye'de 8 merkezde kesim yapıldı. Bunlardan birisi de Gaziantep'te. Burada kesilen kurban etleri için bugün 4 ayrı yerde dağıtım yapacağız. Öğleden sonra Nizip ilçesinde, yarın da İslahiye ilçesi ve Kilis'te dağıtım yapacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı daima şehit yakınları ve gazilerimizin yanındadır."

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesi Başkanı Gülay Bozan, şehit yakını ve gazilerin vakfın faaliyetlerinden çok memnun olduğunu ifade ederek, her fırsatta yanlarında olan vakıf görevlilerine teşekkür etti.

Şehit annesi Ayşe Gezelge de vakıf için dua etti.

Kentteki kesim hanede İslami usul ve hijyen kurallarına göre kesilen kurbanlar, veteriner kontrollerinin ardından paketlenmek üzere hazırlandı. 333 paketin Gaziantep ve Kilis'teki şehit ve gazi ailelerine teslim edileceği öğrenildi.

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