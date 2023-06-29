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Arap Parlamentosundan "İsveç mallarını boykot" çağrısı

Arap Parlamentosundan "İsveç mallarını boykot" çağrısı

Arap Parlamentosu, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki olarak İslam dünyasını "İsveç mallarını boykot etmeye, bu ülkeye seyahat etmemeye ve ciddi tavır almaya" çağırdı.

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Arap Parlamentosunun internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Kur'an-ı Kerim'e yönelik bu ihlallerin "tam teşekküllü bir suç olduğu" ve "kutsal kitaplara saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan, dinlere hakaret edilmesini yasaklayan tüm uluslararası yasalar ve sözleşmeler tarafından da reddedildiği" ifade edildi.

Bu provokasyonların, Müslümanların duygularını harekete geçirdiği ve tamamen reddedildiği kaydedilen açıklamada, dünya parlamentolarına "İsveç ürünlerini boykot etmeleri ve onlarla alışveriş yapmayı engelleyecek kararlar almaları, barış ve kardeşliğe çağrıda bulunan, kin ve nefret propagandasını ve şiddete teşviki reddeden hoşgörü dini İslam'a saygı duyulması gerektiğini vurgulamaları" çağrısında bulunuldu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi dün Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

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