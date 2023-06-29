Nükleerden vazgeçemiyorlar! Belçika, 2 nükleer reaktörün faaliyet süresini uzatacak

Belçika, daha önce kapatılması planlanan 2 nükleer reaktörün faaliyet sürelerinin 10 yıl uzatılması için enerji şirketi Engie ile anlaştı.

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Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Engie ile Belçika hükümeti arasında Doel 4 ve Tihange 3 nükleer reaktörlerinin faaliyet sürelerinin uzatılmasındaki şartları belirleyen anlaşmanın imzalanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"Engie ve Belçika hükümeti, Doel 4 ve Tihange 3 nükleer reaktörlerinin faaliyetlerinin 10 yıl uzatılması konusunda anlaşmaya vardı." diyen De Croo, anlaşmanın haneler ve işletmelerin enerji arz güvenliği açısından çok önemli olduğunu belirtti.

De Croo, anlaşmanın elektrik arzını güçlendireceğini, ülkenin enerjide dışa bağımlılığını azaltacağını, düşük karbonlu ve düşük maliyetli elektrik üretimini garanti edeceğini söyledi.

Engie şirketinin konuya ilişkin açıklamasında da "Bu anlaşma, taraflar arasında risklerin dengeli bir şekilde dağıtılmasını ve bütün nükleer atıklara ilişkin belirsizliklerin ortadan kaldırılmasını amaçlıyor." ifadesi yer aldı.

Reaktörler Kasım 2026'da hazır olacak

Anlaşmayla söz konusu nükleer reaktörler en geç Kasım 2026'ya kadar hazır hale getirilecek. Ayrıca, taraflar 2 reaktörü Kasım 2025'te yeniden başlatmaya yönelik çalışmalar yapacak ve yoğun çaba gösterecek.

Reaktörler, Belçika devleti ve Engie'nin ortak olacağı bir yapı ile yönetilecek.

Süre uzatmanın nükleer atık yönetim maliyetleri 15 milyar avroyu bulacak.

Engie'nin Belçika'ya karşı nükleer atık ve santrallerin söküm yükümlülüklerinin toplamı ise 23 milyar avro olacak.

Rusya -Ukrayna savaşı sonrası Belçika nükleer politikasında değişiklik

Belçika'da Hollanda sınırına yakın Doel nükleer santralinde 4 adet, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihange nükleer santralinde de 3 adet olmak üzere toplam 7 reaktör faaliyet gösteriyordu. Bu reaktörlerin ürettiği elektrik, normal şartlarda ülke ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyordu.

Belçika hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde nükleer güç santrallerinin faaliyetine 2025'te son verilmesi için plan hazırlamıştı.

Geçmiş hükümetlerin kararları uyarınca Doel 3 rektörü geçen yıl eylül ayında kapatılmış, Tihange 2 reaktörü de bu yıl ocak sonunda kapatılmıştı.

Öte yandan, Belçika, enerji arz sıkıntısı yaşamamak için daha önce 2025'te kapatmayı planladığı Doel 4 ve Tihange 3 reaktörlerinin faaliyet süresini 10 yıl uzatmaya karar vermişti.

Faaliyet süreleri uzatılan reaktörler ülkenin en son 1985'te inşa ettiği nükleer tesisler olarak biliniyor.

Bunların her ikisinin de elektrik üretim kapasiteleri 1000 megavatsaatin üzerinde bir seviyede bulunuyor.