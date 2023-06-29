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Arap Birliği'nden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki!

Arap Birliği'nden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki!

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılması provokasyonuna izin verilmesine tepki gösterdi.

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Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada, başkalarının inançlarını küçümsemenin ifade özgürlüğünün bir parçası olmadığını belirtti.

"Hükümetlerin sorumluluğu aşırıcılığı teşvik etmek, nefret ve İslamofobi fikirlerini öne sürenlere müsamaha göstermek değil, bu eğilimlerle kararlı bir şekilde yüzleşmektir." ifadesini kullanan Ebu Gayt, İsveçli yetkililerin böyle bir eyleme müsamaha göstermesini kınadı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi dün Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

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