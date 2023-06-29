Almanya işçiye doymuyor! Başbakan, ekonominin büyümesi için nitelikli işçi gereksinimini vurguladı!

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ekonominin büyümesi için nitelikli iş gücüne ihtiyaçları olduğunu söyledi.

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Olaf Scholz, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zirvede, göç konusunun da ele alınacağını aktaran Scholz, "Ekonomimizin büyümesi için çok farklı niteliklere sahip işçilere ihtiyacımız var. Ülkemizdeki istihdam ihtiyacını güvence altına almak amacıyla iş gücü piyasalarına düzenli göç konusunda bir mutabakata varmak için aslında iyi bir zaman." ifadesini kullandı.

Scholz, kendisinin ve AB'nin pozisyonunun Avrupa'ya sığınmak amacıyla yola çıkan insanların denizde boğulmamasını sağlama sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, bunun her zaman çok somut hale gelmesi gerektiğini dile getirdi.

Wagner'in paralı askerlerinin Ukrayna savaşında, Afrika'da ve dünyanın pek çok yerinde yaptıklarını "sorumsuzca ve affedilemez" olarak nitelendiren Scholz, Wagner'in Rusya'da yaptığı ayaklanmaya Avrupa'dan sakin tepki verilmesinin önemini vurguladı.

Scholz, "Bu durum, bir kez daha askeri gücün özel ellere teslim edilmesinin sorumsuzluk olduğunu göstermektedir." dedi.

Ukrayna'nın bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinde nasıl destekleneceği konusunda bir stratejiye ihtiyaç olduğuna işaret eden Scholz, şunları kaydetti:

"Hepinizin bildiği üzere; Almanya, şu anda ABD'den sonra Ukrayna'nın en büyük ikinci destekçisi konumunda, biz de bunu görevimiz olarak görüyoruz ve özellikle hava savunma alanında çok etkili silahlar da dahil olmak üzere topçu tedarik ederek savunma alanında da çok önemli bir destek sağladık. Bunu yapmaya devam edeceğiz."

Şansölye, Rusya'da olup bitenlere taraf olmadıklarını dile getirerek, amaçlarının Rusya'da bir hükümet değişikliği olmadığını belirtti.

Zirvede, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de görüşeceklerini aktaran Scholz, Finlandiya'dan sonra İsveç'in de NATO üyesi olacağını umduğunu vurguladı.