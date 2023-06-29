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Kılıçdaroğlu, 'İmamoğlu'nu CHP genel başkanlığı için yeterli görüyor musunuz?' sorusunu yanıtladı

Kılıçdaroğlu, 'İmamoğlu'nu CHP genel başkanlığı için yeterli görüyor musunuz?' sorusunu yanıtladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu’nu CHP genel başkanlığı için yeterli görmüyor musunuz?" sorusuna “CHP, hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz” diye yanıt verdi.

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Değişim tartışmalarıyla gündemde olan CHP'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Serbestiyet yazarlarının sorularını yanıtladı.

Hilal Köylü’nün, “CHP’nin ne zaman genç bir genel başkanı olabileceği konusunda bir tahmin yapabilir misiniz? Ekrem İmamoğlu’nu CHP genel başkanlığı için yeterli görmüyor musunuz? Emekliliğinize dair ne tür planlar yapıyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

CHP, genel başkanını kurultaylarında seçer… Adaylar çıkar ve yarışırlar… CHP, hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz. Bu davranış CHP’nin geleneğinde yoktur. CHP Kurultaylarında Genel Başkanların yaşından ziyade birikimine, çalışkanlığına, halkla ilişkilerine vs. bakılır. Ekrem Bey de dahil olmak üzere elbette her CHP’li, CHP’ye Genel Başkan adayı olabilir. Bunda hiçbir tereddüdüm yok…

Güzin Sarıoğlu ise, “2024 yerel seçimleri için CHP’nin özellikle büyükşehirler için en iyi ve en kötü senaryoları nasıl acaba?” diye sordu. CHP lideri bu soruya şu yanıtı verdi:

"2024 yerel seçimlerinde iddialıyız ve yeni büyükşehir belediyelerini alacağız. Belediyecilik konusunda başkanlarımızın çok başarılı sınavlar verdiğini kamuoyu da biliyor."

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