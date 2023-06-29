BIST 5.759
DOLAR 26,04
EURO 28,38
ALTIN 1.596,33
HABER /  DÜNYA

Miçotakis hızlı başladı, Avrupa'ya göç için yasal yolların oluşturulmasını istedi!

Miçotakis hızlı başladı, Avrupa'ya göç için yasal yolların oluşturulmasını istedi!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, düzensiz göç sorunu ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele için alternatif yasal yolların oluşturulması gerektiğini belirtti.

Abone ol

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen Miçotakis ve Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, ortak basın açıklamasında bulundu.

Miçotakis, Yunanistan açıklarında 15 Haziran'da gerçekleşen göçmen teknesi faciasına değinerek, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini dile getirdi.

"İnsanları güvensiz teknelerle yolculuğa çıkaran göçmen kaçakçılığı çetelerinin, insanların çaresizliklerinden kar ettiklerini" vurgulayan Miçotakis, sorunun kökenine inilmesi gerektiğine işaret etti.

Kiryakos Miçotakis, düzensiz göçmenlerin, transit geçtiği ülkelerle işbirliğinin son derece önemli olduğunu söyleyerek, "Geri dönüşleri konuşmalıyız. Düzensiz göçmenlere, göç için yasal yollar temin edebileceğimizi göstermeliyiz." dedi.

"Göçmen sorunu, önemli ve acil bir konudur"

AP Başkanı Metsola ise Yunanistan'ın göçmen sorununda yıllardır zorluk yaşadığının farkında olduklarını belirterek, "Avrupa'ya ulaşmaya çalışan hiçbir kadın, erkek veya çocuk denizde ölmemeli." ifadesini kullandı.

Hiçbir AB ülkesinin, göçmen sorunu ile tek başına mücadele etmemesi gerektiğini dile getiren Metsola, "Göçmen sorunu, çözümünü bir sonraki jenerasyon siyasilere bırakamayacak kadar önemli ve acil bir konudur." diye konuştu.

Metsola, ihtiyaç duyan göçmenler için adil ve insani bir çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kütahya'daki tarihi hamamın kubbe kurşunları 3 yıl arayla tekrar çalındı!
Kütahya'daki tarihi hamamın kubbe kurşunları 3 yıl arayla tekrar çalındı!
İngiltere'nin "Ruanda Planı" yargıdan döndü!
İngiltere'nin "Ruanda Planı" yargıdan döndü!
DEVA Partili emekli Korgeneral Mehmet Şanver son yolculuğuna uğurlandı
DEVA Partili emekli Korgeneral Mehmet Şanver son yolculuğuna uğurlandı
Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı!
Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı!
Almanya işçiye doymuyor! Başbakan, ekonominin büyümesi için nitelikli işçi gereksinimini vurguladı!
Almanya işçiye doymuyor! Başbakan, ekonominin büyümesi için nitelikli işçi gereksinimini vurguladı!
Kılıçdaroğlu, 'İmamoğlu'nu CHP genel başkanlığı için yeterli görüyor musunuz?' sorusunu yanıtladı
Kılıçdaroğlu, 'İmamoğlu'nu CHP genel başkanlığı için yeterli görüyor musunuz?' sorusunu yanıtladı
Nükleerden vazgeçemiyorlar! Belçika, 2 nükleer reaktörün faaliyet süresini uzatacak
Nükleerden vazgeçemiyorlar! Belçika, 2 nükleer reaktörün faaliyet süresini uzatacak
Yunanistan'da ana muhalefet lideri Çipras parti liderliğini bırakacak!
Yunanistan'da ana muhalefet lideri Çipras parti liderliğini bırakacak!
Kırıkkale'de kaçan toplarını almak için Kızılırmak'a giren 3 çocuk kayboldu!
Kırıkkale'de kaçan toplarını almak için Kızılırmak'a giren 3 çocuk kayboldu!
Arap Birliği'nden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki!
Arap Birliği'nden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki!
İstanbul'dan tatile gittiği Sapanca'da tutuklandı
İstanbul'dan tatile gittiği Sapanca'da tutuklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsveç makamlarına ve uluslararası camiaya çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsveç makamlarına ve uluslararası camiaya çağrı yaptı